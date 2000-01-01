Савин Григорий Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Григорий Егоров

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

22.01.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1858 г.р.

Мать

Вычислено 1859 г.р.

Жена

Вычислено 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1886 ст.

Отец: Савин Егор Константинов

Мать: Савина Мария Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
23.01.1904 ст.

Жена: Савина Евгения Фёдорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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