Савин Григорий Егоров
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения22.01.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1886 ст.
Отец: Савин Егор Константинов
Мать: Савина Мария Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
23.01.1904 ст.
Жена: Савина Евгения Фёдорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно