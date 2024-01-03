Анастасия Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1808

Муж: Иван Петров

Место жительства
1808
Мясниково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Крестьянская жена
Рождение ребёнка
01.01.1808 ст.

Дочь: Синклитикия Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Мясниково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Восприемник: Калина Прокофьева кр. жена той-же деревни
Смерть
Неизвестно

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