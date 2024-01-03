Анастасия Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1808
Муж: Иван Петров
Место жительства
1808
Крестьянская жена
Рождение ребёнка
01.01.1808 ст.
Дочь: Синклитикия Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Восприемник: Калина Прокофьева кр. жена той-же деревни
Смерть
Неизвестно