(Медведева) Марфа Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.09.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1879 ст.
Крещение
02.09.1879 ст.
Александровка, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись 61Ж (фото 0029) Крестили в сееле Александровка Владимирская церковь Восприемники: той же деревни (Удобновка) крестьянин Арсений Иванович и крестьянская девица Дарья Мартынова
Смерть
Неизвестно