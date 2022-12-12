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(Медведева) Марфа Васильевна

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Место рождения

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.09.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1879 ст.

Отец: Медведев Василий Емельянович

Мать: Медведева Евдокия Ивановна

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
02.09.1879 ст.
Александровка, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись 61Ж (фото 0029) Крестили в сееле Александровка Владимирская церковь Восприемники: той же деревни (Удобновка) крестьянин Арсений Иванович и крестьянская девица Дарья Мартынова
Смерть
Неизвестно
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