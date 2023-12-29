Богушева (Калиш) Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богушева (Калиш) Ульяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калиш Василий Андронович

Мать: Калиш (Нетяго) Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богушев Леонид Федорович

Отец ребёнка: Богушев Федор Евтихиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богушев Федор Евтихиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сичевая) Анна Александровна

Отец ребёнка: Сичевой Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сичевой Михаил Александрович

Отец ребёнка: Сичевой Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сичевой Александр

Смерть
30.05.1972

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