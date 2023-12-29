Богушева (Калиш) Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.05.1972
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богушев Федор Евтихиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сичевая) Анна Александровна
Отец ребёнка: Сичевой Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сичевой Михаил Александрович
Отец ребёнка: Сичевой Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сичевой Александр
Смерть
30.05.1972