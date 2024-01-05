Гультяева Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГультяева Прасковья Алексеевна

Гультяева Прасковья Алексеевна

Место рождения

Мотовилиха, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

20.09.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Мотовилиха, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
30.01.1889 ст.

Муж: Гультяев Степан Емельянович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.12.1889 ст.

Сын: Гультяев Павел Степанович

Отец ребёнка: Гультяев Степан Емельянович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.09.1891 ст.

Дочь: Гультяева Ефросинья Степановна

Отец ребёнка: Гультяев Степан Емельянович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.10.1897 ст.

Дочь: Гультяева Мария Степановна

Отец ребёнка: Гультяев Степан Емельянович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
20.09.1902 ст.
Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.