Каменева (Перебейнос) Палина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменева (Перебейнос) Палина Ивановна

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Место рождения

Покойное, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

15.07.1905

Дата смерти

16.03.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1905

Отец: Перебейнос Иван

Мать: не указана

Покойное, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
17.10.1923

Муж: Каменев Николай Семенович

Александрийская, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Пугачева (Каменева) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Каменев Николай Семенович

Рождение ребёнка
18.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каменев Николай Семенович

Смерть
16.03.1982
Причина смерти: Кровоизлияние в мозг | Номер наследственного дела: 151/1982 Открыто нотариусом: Дудникова Инна Владимировна
Похороны
Неизвестно

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