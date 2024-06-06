Каменева (Перебейнос) Палина Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.07.1905
Дата смерти16.03.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1905
Отец: Перебейнос Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1923
Александрийская, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Пугачева (Каменева) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Каменев Николай Семенович
Рождение ребёнка
18.07.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каменев Николай Семенович
Смерть
16.03.1982
Причина смерти: Кровоизлияние в мозг | Номер наследственного дела: 151/1982 Открыто нотариусом: Дудникова Инна Владимировна
Похороны
Неизвестно