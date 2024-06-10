Падчина (Безсонова) Параскева Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769 ст.
Отец: Безсонов Степан Алексеевич?
Мать: Безсонова Анастасия
Место рождения документально не подтверждено.
Бракосочетание
С 1793
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Сын: Падчин Григорий Федорович
Отец ребёнка: Падчин Федор Иванович
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Отец ребёнка: Падчин Федор Иванович
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Дочь: Падчина Ефросиния? Федоровна
Отец ребёнка: Падчин Федор Иванович
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Отец ребёнка: Падчин Федор Иванович
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Дочь: Падчина Мариамна Федоровна
Отец ребёнка: Падчин Федор Иванович
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Падчина Дарья? Федоровна
Отец ребёнка: Падчин Федор Иванович
Место рождения документально не подтверждено.
Смерть
Неизвестно