Падчина (Безсонова) Параскева Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падчина (Безсонова) Параскева Степановна

Место рождения

Рыкаловская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

Около 1769 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769 ст.

Отец: Безсонов Степан Алексеевич?

Мать: Безсонова Анастасия

Рыкаловская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место рождения документально не подтверждено.
Бракосочетание
С 1793

Муж: Падчин Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Сын: Падчин Григорий Федорович

Отец ребёнка: Падчин Федор Иванович

Рыкаловская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Сын: Падчин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Падчин Федор Иванович

Рыкаловская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Дочь: Падчина Ефросиния? Федоровна

Отец ребёнка: Падчин Федор Иванович

Рыкаловская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Падчин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Падчин Федор Иванович

Рыкаловская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Дочь: Падчина Мариамна Федоровна

Отец ребёнка: Падчин Федор Иванович

Рыкаловская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место рождения документально не подтверждено.
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Падчина Дарья? Федоровна

Отец ребёнка: Падчин Федор Иванович

Рыкаловская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место рождения документально не подтверждено.
Смерть
Неизвестно

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