Алтын Асима Танатаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтын Асима Танатаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.2006

Пол

Женский

Отец

1979 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.2006

Отец: Алтын танатар НН

Мать: Алтын Ракима НН

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