Романова Снежана Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Снежана Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1972

Отец: Романов Евгений

Мать: Романова Сергеева Зинаида Степановна

Рождение ребёнка
17.12.2000

Дочь: Романова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Пчелин Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
28.02.2004

Дочь: Романова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Пчелин Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
30.01.2010

Дочь: Романова Есения Андреевна

Отец ребёнка: Пчелин Андрей Николаевич

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