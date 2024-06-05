Герасимова (Припорова) Параскева Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.
Отец: Припоров Поликарп Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
12.10.1896 ст.
Дочь: Герасимова Александра Павловна
Отец ребёнка: Герасимов Павел Андреевич
Восприемники: крестьянин Михаил Поликарпович Припоров и Мария Андреевна, жена кр-на Степана Григорьевича Шинпенкова
Смерть
Неизвестно