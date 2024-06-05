Герасимова (Припорова) Параскева Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Припорова) Параскева Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.

Отец: Припоров Поликарп Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Муж: Герасимов Павел Андреевич

Покровское, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1896 ст.

Дочь: Герасимова Александра Павловна

Отец ребёнка: Герасимов Павел Андреевич

Покровское, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: крестьянин Михаил Поликарпович Припоров и Мария Андреевна, жена кр-на Степана Григорьевича Шинпенкова
Смерть
Неизвестно

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