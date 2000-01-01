Агапов / Agapov Михаил Mihail
Место рожденияРоссия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Дата рождения12.07.1902
Дата смерти10.09.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета (Лилия) Михайловна
Мать ребёнка: Агапова Александра Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.1976
Республика Молдова, г. Кишинёв