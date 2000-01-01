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Агапов / Agapov Михаил Mihail

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Место рождения

Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский

Дата рождения

12.07.1902

Дата смерти

10.09.1976

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета (Лилия) Михайловна

Мать ребёнка: Агапова Александра Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агапова Александра Георгиевна

Смерть
10.09.1976
Республика Молдова, г. Кишинёв
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