Зыкова Клавдия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зыков Петр Арсентьевич
Мать: Блия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Басманова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Басманов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басманов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Басманов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басманов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Басманов Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно