Зыкова Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова Клавдия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зыков Петр Арсентьевич

Мать: Блия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Басманова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Басманов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басманов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Басманов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басманов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Басманов Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басманов Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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