Фоменко Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1958

Сын: Фоменко Сергей

Мать ребёнка: Фоменко Евгения

Рождение ребёнка
06.02.1967

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Фоменко Евгения

Николаев, Украина
Рождение ребёнка
29.05.1968

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Фоменко Евгения

Николаев, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фоменко Евгения

Смерть
Неизвестно
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