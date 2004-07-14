Фоменко Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1958
Сын: Фоменко Сергей
Мать ребёнка: Фоменко Евгения
Рождение ребёнка
06.02.1967
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Фоменко Евгения
Николаев, Украина
Рождение ребёнка
29.05.1968
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: Фоменко Евгения
Николаев, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фоменко Евгения
Смерть
Неизвестно