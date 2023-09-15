Герасимов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1830 и 1842 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1860 и 1863

Жена: Герасимова (Шиле) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
?.07.1863

Дочь: (Герасимова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Герасимова (Шиле) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
29.06.1869

Дочь: (Герасимова) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Герасимова (Шиле) Мария Яковлевна

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