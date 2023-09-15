Герасимов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1860 и 1863
Рождение ребёнка
?.07.1863
Дочь: (Герасимова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Герасимова (Шиле) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
29.06.1869
Дочь: (Герасимова) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Герасимова (Шиле) Мария Яковлевна