Плодистый Василий Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1927
Отец: Плодистый Дионисий Алексеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
05.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно