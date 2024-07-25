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Плодистый Василий Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1927

Отец: Плодистый Дионисий Алексеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
05.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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