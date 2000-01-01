Трегубов Гаврила Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1774
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774
Отец: Трегубов Данила Егоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Мать ребёнка: Трегубова Акулина Филимонова
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Мать ребёнка: Трегубова Акулина Филимонова
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Мать ребёнка: Трегубова Акулина Филимонова
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Татьяна Гаврилова
Мать ребёнка: Трегубова Акулина Филимонова
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Трегубов Евдоким Гаврилов
Мать ребёнка: Трегубова Акулина Филимонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1820