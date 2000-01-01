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Трегубов Гаврила Данилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1774

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1745 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774

Отец: Трегубов Данила Егоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Трегубов Степан Гаврилов

Мать ребёнка: Трегубова Акулина Филимонова

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Трегубов Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Трегубова Акулина Филимонова

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Трегубов Андрей Гаврилов

Мать ребёнка: Трегубова Акулина Филимонова

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Татьяна Гаврилова

Мать ребёнка: Трегубова Акулина Филимонова

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Трегубов Евдоким Гаврилов

Мать ребёнка: Трегубова Акулина Филимонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубова Акулина Филимонова

Смерть
1820
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