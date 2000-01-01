Березин Дмитрий Александрович
Место рожденияКировская область, Оричевский район, д. Крутиковщина
Дата рожденияОколо 1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931
Кировская область, Оричевский район, д. Крутиковщина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно