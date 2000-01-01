Березин Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березин Дмитрий Александрович

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Место рождения

Кировская область, Оричевский район, д. Крутиковщина

Дата рождения

Около 1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

Около 1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: Березин Александр Григорьевич

Мать: Березина Ефросинья Андреевна

Кировская область, Оричевский район, д. Крутиковщина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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