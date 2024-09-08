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Афанаскин Iоанн Дмитриев

Место рождения

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.07.1904

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1904

Отец: Афанаскин Дмитрий Леонтьев

Мать: Афанаскина Мария Ефимова

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д92
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Васильевна

Крещение
06.07.1904
Восприемники: (?) Степан Леонтьев Афанаскин
Рождение ребёнка
1938

Сын: Афанаскин Николай Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Васильевна

Смерть
?.08.1942
Причина смерти: На войне

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