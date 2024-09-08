Афанаскин Iоанн Дмитриев
Место рождения
Дата рождения05.07.1904
Дата смерти?.08.1942
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1904
ГАРО ф627 о278 д92
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Васильевна
Крещение
06.07.1904
Восприемники: (?) Степан Леонтьев Афанаскин
Рождение ребёнка
1938
Сын: Афанаскин Николай Иванович
Мать ребёнка: Екатерина Васильевна
Смерть
?.08.1942
Причина смерти: На войне