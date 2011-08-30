Егорова (Белякова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Белякова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1961

Дата смерти

30.08.2011

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1961

Отец: Беляков Василий Иванович

Мать: Белякова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Сергей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Сергей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Сергей Павлович

Смерть
30.08.2011
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