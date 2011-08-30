Егорова (Белякова) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1961
Дата смерти30.08.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Сергей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Сергей Павлович
Смерть
30.08.2011