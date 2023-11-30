Щенникова Матрона Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенникова Матрона Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щенников Фёдор Симеонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Щенников Фёдор Симеонович

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Щенникова Матрона Фёдоровна

Отец ребёнка: Щенников Фёдор Симеонович

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Щенников Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Щенников Фёдор Симеонович

Смерть
Неизвестно

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