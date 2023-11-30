Щенникова Матрона Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Пётр Фёдорович
Отец ребёнка: Щенников Фёдор Симеонович
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Щенникова Матрона Фёдоровна
Отец ребёнка: Щенников Фёдор Симеонович
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Щенников Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Щенников Фёдор Симеонович
Смерть
Неизвестно