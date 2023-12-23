Девлет-хатун (دولت خاتون‎) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девлет-хатун (دولت خاتون‎)

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Место рождения

Кютахья

Дата рождения

1361

Дата смерти

23.01.1414

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1354 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1361

Отец: не указан

Мать: не указана

Кютахья
Рождение ребёнка
1386

Сын: Мехмед I

Отец ребёнка: Баязид I

Бурса
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баязид I

Смерть
23.01.1414
Эдирне
Место погребения: Бурса
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