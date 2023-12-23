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Девлет-хатун (دولت خاتون)
Девлет-хатун (دولت خاتون)
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Древо
Место рождения
Кютахья
Дата рождения
1361
Дата смерти
23.01.1414
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Баязид I (بايزيد اوَّل)
Около 1354 г.р.
Дети
Мехмед I (مُحمَّد اوَّل)
1386 г.р.
Добавил:
ОГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1361
Отец: не указан
Мать: не указана
Кютахья
Рождение ребёнка
1386
Сын:
Мехмед I
Отец ребёнка:
Баязид I
Бурса
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Баязид I
Смерть
23.01.1414
Эдирне
Место погребения: Бурса
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