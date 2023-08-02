Тулатов Хаджи-Омар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тулатов Мамсур (Паци)
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1920
Сын: Тулатов Рашид
Мать ребёнка: Тулатова (Туганова) Дудуна Измаиловна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тулатов Асланбек
Мать ребёнка: Тулатова (Туганова) Дудуна Измаиловна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Тулатова (Туганова) Дудуна Измаиловна
Рождение ребёнка
22.11.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тулатова (Туганова) Дудуна Измаиловна