Тулатов Хаджи-Омар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатов Хаджи-Омар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

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Жена

Дети

1920 г.р.
1923 г.р.
1925 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тулатов Мамсур (Паци)

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулатова (Туганова) Дудуна Измаиловна

Рождение ребёнка
25.05.1920

Сын: Тулатов Рашид

Мать ребёнка: Тулатова (Туганова) Дудуна Измаиловна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Тулатов Асланбек

Мать ребёнка: Тулатова (Туганова) Дудуна Измаиловна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Тулатов Касполат (Коста)

Мать ребёнка: Тулатова (Туганова) Дудуна Измаиловна

Рождение ребёнка
22.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулатова (Туганова) Дудуна Измаиловна

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