Ткаченко Марина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткаченко Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Ткаченко Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткаченко Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ткаченко Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткаченко Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Ткаченко Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ткаченко Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ткаченко Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
15.03.1915
Дочь: Ткаченков Панна Дмитриевна
Отец ребёнка: Ткаченко Дмитрий Ефимович
Лозное, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.11.1920
Отец ребёнка: Ткаченко Дмитрий Ефимович