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Романов Артемий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахстан,Костанайская обл.
Бракосочетание
13.09.2008

Жена: Егорова Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
03.01.2009

Сын: Романов Арсений Артемьевич

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Сергеевна

Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
21.10.2011

Дочь: Романова Амелия Артемьевна

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Сергеевна

Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
18.08.2015

Сын: Романов Адриан Артемьевич

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Сергеевна

Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
10.08.2018

Сын: Романов Киприан Артемьевич

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Сергеевна

Казахстан,г.Караганда

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