Романов Артемий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахстан,Костанайская обл.
Бракосочетание
13.09.2008
Рождение ребёнка
03.01.2009
Сын: Романов Арсений Артемьевич
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Сергеевна
Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
21.10.2011
Дочь: Романова Амелия Артемьевна
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Сергеевна
Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
18.08.2015
Сын: Романов Адриан Артемьевич
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Сергеевна
Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
10.08.2018
Сын: Романов Киприан Артемьевич
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Сергеевна
Казахстан,г.Караганда