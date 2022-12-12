Дубровский Павел Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубровский Павел Андреевич

Дубровский Павел Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Киев, Украина
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Чернигов
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close