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Харитонов Дмитрий Федотович

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Место рождения

Сново-Здорово, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Около 15.12.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Харитонов Федот Михайлович

Мать: Харитонова Мария Матвеевна

Сново-Здорово, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Кондратова Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Харитонова Ольга Романовна

Рождение ребёнка
26.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харитонова Ольга Романовна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
18.10.1941
Москва, город федерального значения Москва
Рядовой Смерш | Сокольнический РВК, Московская обл., Сокольнический р-н
Демобилизация
09.11.1945
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Харитонова Ольга Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова Ольга Романовна

Военная награда
Неизвестно
Медаль «За боевые заслуги»
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Дмитровское шоссе. Остановка Нижние Лихоборы дом 63 кв 7
Смерть
Около 15.12.1971
Москва, город федерального значения Москва
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