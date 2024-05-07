Харитонов Дмитрий Федотович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиОколо 15.12.1971
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Кондратова Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Харитонова Ольга Романовна
Рождение ребёнка
26.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харитонова Ольга Романовна
Военная служба
18.10.1941
Рядовой Смерш | Сокольнический РВК, Московская обл., Сокольнический р-н
Демобилизация
09.11.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Харитонова Ольга Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За боевые заслуги»
Место жительства
Неизвестно
Дмитровское шоссе. Остановка Нижние Лихоборы дом 63 кв 7
Смерть
Около 15.12.1971