(Рогозина) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Филипп

Рождение ребёнка
26.11.1876

Дочь: (Рогозина) Екатерина

Отец ребёнка: Рогозин Филипп

Рождение ребёнка
26.08.1878

Сын: Рогозин Павел

Отец ребёнка: Рогозин Филипп

Рождение ребёнка
03.09.1881

Сын: Рогозин Семён

Отец ребёнка: Рогозин Филипп

Рождение ребёнка
1883

Сын: Рогозин Трофим

Отец ребёнка: Рогозин Филипп

Рождение ребёнка
01.12.1889

Сын: Рогозин Афанасий

Отец ребёнка: Рогозин Филипп

Смерть
Неизвестно

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