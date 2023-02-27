(Рогозина) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Филипп
Рождение ребёнка
26.11.1876
Дочь: (Рогозина) Екатерина
Отец ребёнка: Рогозин Филипп
Рождение ребёнка
26.08.1878
Сын: Рогозин Павел
Отец ребёнка: Рогозин Филипп
Рождение ребёнка
03.09.1881
Сын: Рогозин Семён
Отец ребёнка: Рогозин Филипп
Рождение ребёнка
1883
Сын: Рогозин Трофим
Отец ребёнка: Рогозин Филипп
Рождение ребёнка
01.12.1889
Сын: Рогозин Афанасий
Отец ребёнка: Рогозин Филипп
Смерть
Неизвестно