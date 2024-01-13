Борушкова Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борушкова Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Лапушкова Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Борушков Филипп (Фёдор) Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борушков Филипп (Фёдор) Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борушков Филипп (Фёдор) Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борушков Филипп (Фёдор) Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борушков Филипп (Фёдор) Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борушков Филипп (Фёдор) Тихонович

Смерть
Неизвестно
Г.Гомель
Похороны
Неизвестно
Гомель
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