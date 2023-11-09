Финашина (Абрамова) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финашина (Абрамова) Марфа Андреевна

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Место рождения

Морозова, Хотенская волость, Козельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Андрей Степанович

Мать: не указана

Морозова, Хотенская волость, Козельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финашин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
12.04.1895 ст.

Сын: Финашин Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Финашин Сергей Николаевич

Альшанка, Хотенская волость, Козельский уезд
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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