Финашина (Абрамова) Марфа Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Андрей Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1895 ст.
Сын: Финашин Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Финашин Сергей Николаевич
Альшанка, Хотенская волость, Козельский уезд
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург