Фазлуллин Зайнулла
Место рожденияд.КырТявгельдино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фазлулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зайнуллина) Захирэ
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайнуллин Гэйфулла
Мать ребёнка: Бибитайфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайнуллин Сунгатулла
Мать ребёнка: Бибитайфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайнуллин Эхметгарэй
Мать ребёнка: Бибитайфа
Рождение ребёнка
06.01.1902
Сын: Зайнуллин Лотфулла
Мать ребёнка: Бибитайфа
Смерть
Неизвестно