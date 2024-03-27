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Фазлуллин Зайнулла

Место рождения

д.КырТявгельдино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фазлулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зайнуллина) Захирэ

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайнуллин Гэйфулла

Мать ребёнка: Бибитайфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайнуллин Сунгатулла

Мать ребёнка: Бибитайфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайнуллин Эхметгарэй

Мать ребёнка: Бибитайфа

Рождение ребёнка
06.01.1902

Сын: Зайнуллин Лотфулла

Мать ребёнка: Бибитайфа

Смерть
Неизвестно

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