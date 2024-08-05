Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
Около 1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Александрова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Оредеж, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Петрова Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Оредеж, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Оредеж, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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