Зырин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырин Михаил Иванович

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Место рождения

Надорожный Липовик, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.10.1923

Дата смерти

18.06.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Надорожный Липовик, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1943 по 2005
г. Минск. Республика Беларусь
Смерть
18.06.2005
г. Минск, Республика Беларусь
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