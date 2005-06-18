Зырин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения15.10.1923
Дата смерти18.06.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1943 по 2005
г. Минск. Республика Беларусь
Смерть
18.06.2005
г. Минск, Республика Беларусь