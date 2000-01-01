Сергеева павел николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева павел николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1981

Отец: не указан

Мать: Шадрина галина викторовна

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