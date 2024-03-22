Бачило Андрей Леонович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Бачило Леон Григорьевич
Мать: Бачило Марина Яковлевна
Место жительства
07.04.1834
дом №7
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Бачило Варвара
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Бачило Варвара
Место жительства
?.10.1850
дом №7
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Бачило Варвара
Место жительства
10.05.1858
дом №7
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бачило Варвара
Смерть
Неизвестно