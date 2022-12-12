Денисова Домна Матфеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1895
Дочь: Александра Иоанновна
Отец ребёнка: Денисов Иоанн Федорович
Рождение ребёнка
10.04.1900
Дочь: Анастасия Иоанновна
Отец ребёнка: Денисов Иоанн Федорович
Рождение ребёнка
05.05.1902
Отец ребёнка: Денисов Иоанн Федорович
Бракосочетание
Неизвестно