Диденко Ефимий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Диденко Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1888
Сын: Диденко Митрофан Ефимович
Мать ребёнка: Диденко Мария Ивановна
Бракосочетание
25.01.1906
Жена: не указана