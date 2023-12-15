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Диденко Ефимий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диденко Трофим Ефимович

Мать ребёнка: Диденко Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1888

Сын: Диденко Митрофан Ефимович

Мать ребёнка: Диденко Мария Ивановна

Бракосочетание
25.01.1906

Жена: не указана

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