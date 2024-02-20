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Бусенко Аким Степанович

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Место рождения

Novoanninskiy, Russia

Дата рождения

22.09.1889

Дата смерти

06.08.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1889

Отец: Бусенко Степан

Мать: Бусенко Евдокия

Novoanninskiy, Russia
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Шопина Мария Акимовна

Мать ребёнка: Бусенко Ашхен Мартиросовна

Рождение ребёнка
10.11.1915

Сын: Бусенко Николай Акимович

Мать ребёнка: Бусенко Ашхен Мартиросовна

записан 1916г
Рождение ребёнка
31.12.1918

Сын: Бусенко Павел Акимович

Мать ребёнка: Бусенко Ашхен Мартиросовна

Хоперский хутор Красавского района
Бракосочетание
18.02.1925

Жена: Бусенко Ашхен Мартиросовна

Рождение ребёнка
25.11.1925

Сын: Бусенко Анатолий Акимович

Мать ребёнка: Бусенко Ашхен Мартиросовна

г. Пятигорск
Рождение ребёнка
15.05.1927

Дочь: Кощуг Ольга Акимовна

Мать ребёнка: Бусенко Ашхен Мартиросовна

г. Пятигорск
Рождение ребёнка
01.09.1946

Сын: Бусенко Валерий Акимович

Мать ребёнка: Бусенко Ашхен Мартиросовна

г. Пятигорск
Смерть
06.08.1976
г. Пятигорск
Похороны
Неизвестно
г. Пятигорск
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