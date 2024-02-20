Бусенко Аким Степанович
Место рожденияNovoanninskiy, Russia
Дата рождения22.09.1889
Дата смерти06.08.1976
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1889
Отец: Бусенко Степан
Мать: Бусенко Евдокия
Novoanninskiy, Russia
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Шопина Мария Акимовна
Мать ребёнка: Бусенко Ашхен Мартиросовна
Рождение ребёнка
10.11.1915
Мать ребёнка: Бусенко Ашхен Мартиросовна
записан 1916г
Рождение ребёнка
31.12.1918
Мать ребёнка: Бусенко Ашхен Мартиросовна
Хоперский хутор Красавского района
Бракосочетание
18.02.1925
Рождение ребёнка
25.11.1925
Сын: Бусенко Анатолий Акимович
Мать ребёнка: Бусенко Ашхен Мартиросовна
г. Пятигорск
Рождение ребёнка
15.05.1927
Дочь: Кощуг Ольга Акимовна
Мать ребёнка: Бусенко Ашхен Мартиросовна
г. Пятигорск
Рождение ребёнка
01.09.1946
Мать ребёнка: Бусенко Ашхен Мартиросовна
г. Пятигорск
Смерть
06.08.1976
г. Пятигорск
Похороны
Неизвестно
г. Пятигорск