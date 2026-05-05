Чурин Василий Александрович 20.02.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чурин Василий Александрович

Автор
ДК
Кошкин Д.

мужской, родился 20.02.1925

умер 17.07.1994

Дети
Чурин Виктор Васильевич27.07.1952 г.р.
Токменинова (Чурина) Людмила Васильевна02.04.1956 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Чурина (Вараксина) Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чурина (Вараксина) Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
27.07.1952

Сын: Чурин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Чурина (Вараксина) Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
02.04.1956

Дочь: Токменинова (Чурина) Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Чурина (Вараксина) Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
11.07.1965

Сын: Чурин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Чурина (Вараксина) Клавдия Петровна

Смерть
17.07.1994

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