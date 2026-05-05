Чурин Василий Александрович
мужской, родился 20.02.1925
умер 17.07.1994
Дети
Чурин Виктор Васильевич27.07.1952 г.р.
Токменинова (Чурина) Людмила Васильевна02.04.1956 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чурина (Вараксина) Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чурина (Вараксина) Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
27.07.1952
Мать ребёнка: Чурина (Вараксина) Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
02.04.1956
Дочь: Токменинова (Чурина) Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Чурина (Вараксина) Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
11.07.1965
Сын: Чурин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Чурина (Вараксина) Клавдия Петровна
Смерть
17.07.1994