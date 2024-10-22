Сеченов Иосиф Фролов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
До 1810
Дочь: Шумилова (Сеченова) Анна Осипова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Казанцева (Сеченова) Пелагея Осипова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1822
Сын: Сеченов Иоанн Осипов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Сеченов Ефим Осипов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно