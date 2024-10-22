Сеченов Иосиф Фролов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеченов Иосиф Фролов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
До 1810

Дочь: Шумилова (Сеченова) Анна Осипова

Мать ребёнка: не указана

Старая Шегарка, Шегарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Казанцева (Сеченова) Пелагея Осипова

Мать ребёнка: не указана

Старая Шегарка, Шегарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.09.1822

Сын: Сеченов Иоанн Осипов

Мать ребёнка: не указана

Старая Шегарка, Шегарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Сеченов Ефим Осипов

Мать ребёнка: не указана

Старая Шегарка, Шегарский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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