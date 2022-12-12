Беляев Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Константин Иванович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

16.08.1884

Дата смерти

14.05.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1912
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
По 1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1937 по 1942
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
Место жительства
Неизвестно
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
14.05.1942
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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