Беляев Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения16.08.1884
Дата смерти14.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1912
Место жительства
По 1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1937 по 1942
Место жительства
Неизвестно
Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
Место жительства
Неизвестно
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
14.05.1942