Сакович Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1919
Мать ребёнка: Сакович (Бернякович) Анна Иустиновна
Красный Ключ, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.03.1930
Дочь: Мельничук (Сакович) Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Сакович (Бернякович) Анна Иустиновна
Смерть
Неизвестно