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Сакович Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Сакович Филипп Григорьевич

Мать: Сакович (Метелкина) Терезия Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1919

Сын: Сакович Иван Иванович

Мать ребёнка: Сакович (Бернякович) Анна Иустиновна

Красный Ключ, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.03.1930

Дочь: Мельничук (Сакович) Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Сакович (Бернякович) Анна Иустиновна

Смерть
Неизвестно

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