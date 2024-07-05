Федюшкин Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1989
ПолМужской
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.02.2017
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.08.2018
Сын: Федюшкин Александр Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности