(Золина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Золина) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Золин Василий

Мать: Золина Авдотья

Смерть
Неизвестно
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