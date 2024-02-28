Удорякин Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удорякин Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

?.06.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Ударякин Степан

Мать: Пелагея Дмитриевна

Смерть
?.06.1941
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