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Удорякин Василий Степанович
Удорякин Василий Степанович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Дата смерти
?.06.1941
Пол
Мужской
Отец
Ударякин Степан
Мать
Пелагея Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Ударякин Степан
Мать:
Пелагея Дмитриевна
Смерть
?.06.1941
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