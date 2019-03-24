Висна (Самсоненко) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висна (Самсоненко) Екатерина Андреевна

Место рождения

Рыбинский район, село Александровка

Дата рождения

05.06.1925

Дата смерти

24.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1925

Отец: Самсоненко Андрей Моисеевич

Мать: Самсоненко Домна Ивановна

Рыбинский район, село Александровка
Рождение ребёнка
17.01.1951

Сын: Висна Анатолий Эльмарович

Отец ребёнка: Висна Эльмар Иванович

Красноярский край, Рыбинский район, село Рыбное
Смерть
24.03.2019
Красноярский край, город Бородино
Хроническая недостаточность кровообращения Гангрена голени; Гипертоническая болезнь с поражением почек; ЖКБ. Атеросклероз левой подключичной артерии.
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