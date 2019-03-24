Висна (Самсоненко) Екатерина Андреевна
Место рожденияРыбинский район, село Александровка
Дата рождения05.06.1925
Дата смерти24.03.2019
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1925
Рыбинский район, село Александровка
Рождение ребёнка
17.01.1951
Сын: Висна Анатолий Эльмарович
Отец ребёнка: Висна Эльмар Иванович
Красноярский край, Рыбинский район, село Рыбное
Смерть
24.03.2019
Красноярский край, город Бородино
Хроническая недостаточность кровообращения Гангрена голени; Гипертоническая болезнь с поражением почек; ЖКБ. Атеросклероз левой подключичной артерии.