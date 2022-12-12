Уткина Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Татьяна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Между 1868 и 1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Уткин Александр Петрович

Отец ребёнка: Уткин Петр Антонович

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Уткин Василий Петрович

Отец ребёнка: Уткин Петр Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1868 и 1895
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