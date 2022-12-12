Уткина Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиМежду 1868 и 1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Уткин Петр Антонович
Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Уткин Петр Антонович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1868 и 1895