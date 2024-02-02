Беляева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляева Мария

Беляева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токарева (Беляева) - Викторовна

Отец ребёнка: Беляев Виктор Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Виктор Иосифович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Беляев Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Беляев Виктор Иосифович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.