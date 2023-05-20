Загрядская Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загрядская Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1939

Дата смерти

25.10.1016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
25.10.1016
Рождение
17.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1964

Сын: Медведев Игорь Альбертович

Отец ребёнка: Медведев Альберт Леонидович

Рождение ребёнка
17.09.1975

Дочь: Медведева Елена Альбертовна

Отец ребёнка: Медведев Альберт Леонидович

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