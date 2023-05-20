Загрядская Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1939
Дата смерти25.10.1016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
25.10.1016
Рождение
17.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1964
Сын: Медведев Игорь Альбертович
Отец ребёнка: Медведев Альберт Леонидович
Рождение ребёнка
17.09.1975
Дочь: Медведева Елена Альбертовна
Отец ребёнка: Медведев Альберт Леонидович