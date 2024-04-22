Калашников Меркурий Лазаревич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти?.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Калашников Лазарь Савватеевич
Мать: Калашникова 5
Калашников Меркурий Лазаревич Год рождения 1898, место рождения Бурят-Монгольская АССР, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Жирим Год репрессии 1937, ВМН Источник: Книга памяти Бурятии: подготовительные мат... Показать все
Работа или профессия
По 06.10.1937
подсобное хозяйство мясокомбината
Образование
Неизвестно
малограмотный
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.12.1937
Причина смерти: Репрессирован. Приговор:Тройкой НКВД БМАССР,29.12.1937-ВМН | Книга памяти Бурятии: подготовительные материалы