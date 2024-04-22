Калашников Меркурий Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалашников Меркурий Лазаревич

Калашников Меркурий Лазаревич

Место рождения

Нижний Жирим, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.12.1937

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Калашников Лазарь Савватеевич

Мать: Калашникова 5

Нижний Жирим, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Калашников Меркурий Лазаревич Год рождения 1898, место рождения Бурят-Монгольская АССР, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Жирим Год репрессии 1937, ВМН Источник: Книга памяти Бурятии: подготовительные мат... Показать все
Работа или профессия
По 06.10.1937
Заиграево, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
подсобное хозяйство мясокомбината
Образование
Неизвестно
малограмотный
Место жительства
Неизвестно
Заиграево, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
?.12.1937
Причина смерти: Репрессирован. Приговор:Тройкой НКВД БМАССР,29.12.1937-ВМН | Книга памяти Бурятии: подготовительные материалы
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close