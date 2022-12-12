Калачов Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалачов Виктор Васильевич

Калачов Виктор Васильевич

avatar

Место рождения

Вески, Юрьевский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

29.09.1834

Дата смерти

04.02.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Вески, Юрьевский уезд, Владимирская губерния
Место жительства
С 1834
Вески, Юрьевский уезд, Владимирская губерния
Смерть
04.02.1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close