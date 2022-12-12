Калачов Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.09.1834
Дата смерти04.02.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1834
Смерть
04.02.1910
Место жительства
По 1910